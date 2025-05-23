Российские полицейские спустя 27 лет раскрыли расправу над женщиной

В Оренбурге убийцу с ножницами задержали спустя 27 лет

В Оренбурге полицейские задержали подозреваемого в расправе, совершенной 27 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 16 октября 1990 года женщина гуляла в парке в Орске. Там на нее напал мужчина: он бил потерпевшую ножницами в грудь. В те годы раскрыть преступление не удалось.

В 2025 году сотрудники МВД вычистили, что подозреваемый живет в Оренбурге. Отмечается, что ранее он уже был судим за расправы. Сейчас его поместили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Карелии осудят одного из исполнителей заказной расправы, совершенной 15 лет назад.