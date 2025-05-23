Российские военные ликвидировали командира роты ударных БПЛА ВСУ Ефремова

Российские военные ликвидировали командира роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового полка «Цунами» в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Игоря Ефремова. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Ефремова ликвидировали ударом FPV-дрона на дороге между Славянском и Краматорском.

«Русский человек, ставший вырусью, отправился на экспрессе к Бандере», — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали австралийского наемника ВСУ Листа, который был объявлен в розыск.