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03:43, 23 мая 2025Россия

Российские военные ликвидировали командира роты ВСУ

Российские военные ликвидировали командира роты ударных БПЛА ВСУ Ефремова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Антон Круглов

Российские военные ликвидировали командира роты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового полка «Цунами» в Вооруженных силах Украины (ВСУ) Игоря Ефремова. Об этом сообщает председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Ефремова ликвидировали ударом FPV-дрона на дороге между Славянском и Краматорском.

«Русский человек, ставший вырусью, отправился на экспрессе к Бандере», — заключил Рогов.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали австралийского наемника ВСУ Листа, который был объявлен в розыск.

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