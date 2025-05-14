SMH: Австралийского наемника ВСУ Листа ликвидировали в Харьковской области

Российские войска, предположительно, ликвидировали Австралийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Калеба Листа. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald (SMH).

Как рассказали источники издания в военной и дипломатической среде, это могло произойти во время боев в Харьковской области. При этом они отметили, что тело наемника так и не было найдено.

В Министерстве иностранных дел и торговли Австралии отказались комментировать случай Листа. При этом там отметили, что Канберра знает о людях, пытающихся отправиться в Европу для участия в конфликте, а также о «небольшом количестве австралийцев», пропавших без вести на Украине.

Ранее российская прокуратура заочно обвинила Калеба Листа в участии в конфликте на стороне ВСУ в качестве наемника. Лист объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.