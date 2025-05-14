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08:36, 14 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели объявленного в розыск наемника ВСУ из Австралии

SMH: Австралийского наемника ВСУ Листа ликвидировали в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Российские войска, предположительно, ликвидировали Австралийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Калеба Листа. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald (SMH).

Как рассказали источники издания в военной и дипломатической среде, это могло произойти во время боев в Харьковской области. При этом они отметили, что тело наемника так и не было найдено.

В Министерстве иностранных дел и торговли Австралии отказались комментировать случай Листа. При этом там отметили, что Канберра знает о людях, пытающихся отправиться в Европу для участия в конфликте, а также о «небольшом количестве австралийцев», пропавших без вести на Украине.

Ранее российская прокуратура заочно обвинила Калеба Листа в участии в конфликте на стороне ВСУ в качестве наемника. Лист объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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