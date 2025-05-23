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05:51, 23 мая 2025Россия

Российские военные рассказали об освобождения села в ДНР

Российские военные зачистили дома и сооружения в селе Торское в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Солдаты 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группы войск «Запад» поделились своим опытом участия в боях за освобождение населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Рен.тв.

Штурмовики во время активного наступления, применяя ударные беспилотники, уничтожили боевую технику, огневые позиции и командно-наблюдательные пункты боевиков противника.

В дальнейшем штурмовики, используя все доступные виды стрелкового оружия, атаковали позиции противника, очистив дома и сооружения от остатков боевиков, тем самым освободив Торское. В ходе операции был захвачен в плен один боец ВСУ, а также обнаружены и обезврежены мины.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении российскими бойцами переправы под Колесниковкой на купянском направлении. Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

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