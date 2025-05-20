Марочко: Российские бойцы уничтожили переправу на Купянском направлении

Российские войска отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — заявил Марочко.

Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска заняли Новооленовку в ДНР. Отмечается, что бои за населенный пункт вели бойцы группировки войск «Центр».