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06:45, 20 мая 2025Россия

Российские бойцы уничтожили переправу на Купянском направлении

Марочко: Российские бойцы уничтожили переправу на Купянском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Российские войска отбили часть леса и уничтожили переправу под Колесниковкой на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Западнее Колесниковки наши бойцы уничтожили понтонную переправу вооруженных формирований Украины через реку Оскол», — заявил Марочко.

Он добавил, что также российскими войсками был зачищен участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска заняли Новооленовку в ДНР. Отмечается, что бои за населенный пункт вели бойцы группировки войск «Центр».

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