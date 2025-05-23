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07:37, 23 мая 2025Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль несколько улиц в Волчанске

Военный эксперт Марочко: ВС РФ взяли под контроль четыре улицы в Волчанске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что несколько улиц в Волчанске в Харьковской области перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что в ходе наступления российские военные взяли под контроль четыре улицы в северо-западной части Волчанска. «На одном из участков передовые подразделения вышли в прибрежную зону реки Волчья», — сказал он.

Специалист добавил, что сейчас ВС РФ осуществляют планомерную зачистку территорий.

Ранее Марочко рассказал об уничтожении российскими бойцами переправы под Колесниковкой на купянском направлении. Он добавил, что российские войска зачистили участок железнодорожного полотна протяженностью 500 метров.

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