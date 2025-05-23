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16:06, 23 мая 2025Силовые структуры

Российских бизнесменов приговорили к условным срокам за хищение миллионов из бюджета

В Челябинской области суд приговорил 2 бизнесменов за хищение 43 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Челябинской области суд приговорил двоих глав частных фирм за хищение более 43 миллионов рублей при подключении к интернету областных социальных объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчин признали виновными по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Одного из них приговорили к пяти годам лишения свободы условно, а второго — к семи годам условно. Осужденных оштрафовали на 800 тысяч рублей и на 500 тысяч рублей. Их также обязали возместить 43 миллиона рублей нанесенного ущерба. Бизнесмены свою вину полностью признали, что смягчило им наказание.

По версии следствия, злоумышленники заключили контракты с Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций России по подключению социальных объектов Челябинской области к интернету. Осуществляя реализацию проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», предприниматели при помощи ложных данных об объемах и стоимости работ похитили более 43 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд заочно приговорил бывшего совладельца «Стройсервисгрупп» Рубена Мазманяна к семи годам лишения свободы за хищение полумиллиарда рублей при реконструкции базы 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Туле.

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