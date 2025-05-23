Штурмовик Казанский: Девять боевиков ВСУ сдались после закинутых в опорник мин

Штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Михаил Казанский рассказал РИА Новости, что девять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен ВС РФ после того как к ним в опорный пункт были закинуты две противотанковые мины.

Как заявил Казанский, российские бойцы получили задачу захватить опорный пункт противника. Группа начала приближаться к позициям врага, стараясь быть незаметными, собеседник агентства установил две противотанковые мины.

Как поясняет штурмовик, противник был сильно испуган взрывом противотанковых мин, что и послужило российским штурмовикам без сопротивления взять всех плен.

Ранее солдат ВСУ хотел взять у сослуживцев сигареты и зашел в один из домов в Новооленовке в Донецкой народной республике. Там его встретили российские штурмовики, которых он не ожидал увидеть, и взяли в плен. Боец не предполагал, что строение уже занято российскими штурмовиками, так как в доме, расположенном в 15 метрах от него, располагались солдаты ВСУ.