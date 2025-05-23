В Новооленовке солдат ВСУ по ошибке зашел к российским штурмовикам за сигаретами

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотел взять у своих сослуживцев сигареты и зашел в один из домов в Новооленовке. Там его встретили российские штурмовики, которых он не ожидал увидеть, и взяли в плен. Об этом сообщил российский боец Мурат Гаджикурбанов в беседе с РИА Новости.

«Сидели уже ночью, часов 10−11, уже темно было. ... И к нам заходит прям без бронежилета, без каски, в этих повязках [опознавательных знаках ВСУ], с автоматом, спокойный. Он [солдат ВСУ] когда увидел, конечно, ошалел», — рассказал Гаджикурбанов.

После этого заблудившегося военнослужащего взяли в плен. По его словам, он думал, что в этом доме находятся его сослуживцы. Боец не предполагал, что дом уже занят российскими штурмовиками, так как в доме, расположенном в 15 метрах от него, располагались солдаты ВСУ.

Взятый в плен мужчина рассказал бойцам армии России о позициях ВСУ в населенном пункте и попросил не убивать своих сослуживцев, так как они якобы будут готовы сдаться в плен. Однако в итоге солдаты противника оказали сопротивление и были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ заблудился в попытке бежать в Сумскую область и попал в плен.