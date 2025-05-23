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08:42, 23 мая 2025Мир

Скандальную дипломатию Трампа оценили

FT: Поведение Трампа вызвало обеспокоенность среди экспертов по внешней политике
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Поведение президента США Дональда Трампа во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме вызвало обеспокоенность среди экспертов по внешней политике. Об этом сообщает Financial Times.

«Это не совсем поощряет людей приходить и садиться с Трампом — кто знает, как с ними будут обращаться? Я думаю, это контрпродуктивно», — отметил Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности.

По мнению экспертов издания, подобные эпизоды вызывают тревогу, поскольку в Китае и России они могут восприниматься как признаки ослабления глобального влияния США.

22 мая Трамп на встрече с президентом ЮАР в Белом доме сделал необоснованные заявления о том, что белые южноафриканцы стали жертвами геноцида. В ответ Рамафоса раскритиковал слова американского коллеги: «То, что вы видели в речах, которые произносились, — это не политика правительства. У нас в Южной Африке многопартийная демократия, которая позволяет людям выражать себя. Политика нашего правительства полностью, полностью противоречит тому, что он говорил».

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