Сообщение об отказавшемся везти русского мужчину таксисте из Югры проверят

МВД проверит сообщение об отказавшемся везти русского мужчину в Когалыме такси

Начало событий в новости Русский мужчина в Югре не смог воспользоваться такси из-за своей национальности

Сотрудники полиции проверят сообщение о таксисте, который отказался везти русского мужчину в Когалыме из-за его национальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Югре.

При этом, как уточнили агентству в управлении ведомства, таксиста вряд ли привлекут к ответственности. По их информации, пассажир сам при заказе машины написал «водитель только славянин», а последний мог лишь ответить ему на это.

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, находясь в Когалыме, вызвал местное такси. Водитель, принявший заказ, отменил его, и написал, что его такси предназначено «только для нерусских».

Поддержка такси пообещала провести с таксистом работу.