Сообщение об отказавшемся везти русского мужчину таксисте из Югры проверят

Сотрудники полиции проверят сообщение о таксисте, который отказался везти русского мужчину в Когалыме из-за его национальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Югре.
При этом, как уточнили агентству в управлении ведомства, таксиста вряд ли привлекут к ответственности. По их информации, пассажир сам при заказе машины написал «водитель только славянин», а последний мог лишь ответить ему на это.
Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, находясь в Когалыме, вызвал местное такси. Водитель, принявший заказ, отменил его, и написал, что его такси предназначено «только для нерусских».
Поддержка такси пообещала провести с таксистом работу.