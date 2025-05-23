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17:37, 23 мая 2025Силовые структуры

Сообщение об отказавшемся везти русского мужчину таксисте из Югры проверят

МВД проверит сообщение об отказавшемся везти русского мужчину в Когалыме такси
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Русский мужчина в Югре не смог воспользоваться такси из-за своей национальности

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Сотрудники полиции проверят сообщение о таксисте, который отказался везти русского мужчину в Когалыме из-за его национальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по Югре.

При этом, как уточнили агентству в управлении ведомства, таксиста вряд ли привлекут к ответственности. По их информации, пассажир сам при заказе машины написал «водитель только славянин», а последний мог лишь ответить ему на это.

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчина, находясь в Когалыме, вызвал местное такси. Водитель, принявший заказ, отменил его, и написал, что его такси предназначено «только для нерусских».

Поддержка такси пообещала провести с таксистом работу.

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