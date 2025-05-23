Русский мужчина в Югре не смог воспользоваться такси из-за своей национальности

В Югре мужчине отказали в услугах такси из-за того, что он русский

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) русский мужчина вызвал местное такси, но водитель, принявший заказ, отменил его, написав, что не возит русских. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По его данным, водитель связался с пассажиром через чат, извинился, и написал, что его такси «только для нерусских». При этом национальность самого водителя неизвестна.

Пассажир обратился в поддержку такси, чтобы узнать данные водителя, однако там ему отказали, добавив, что проведут с таксистом работу.

Отмечается, что у перевозчика низкий рейтинг — пассажиры жалуются на грязные салоны автомобилей и грубость водителей.

Ранее сообщалось, что известный комик из Дагестана Омар Алибутаев оскорбил «Русскую общину» и был раскритикован.