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05:00, 23 мая 2025Из жизни

Спортсмен отбился от напавшего на него крокодила

В Индии легкоатлет вырвался из пасти крокодила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии молодой спортсмен вырвался из пасти крокодила во время купания. Об этом сообщает New Indian Express.

13 мая 18-летний легкоатлет, выступающий на национальном уровне, Карен Кумар из Агры купался в реке Чамбал, когда его сзади атаковала рептилия. Хищник вцепился в ногу юноши, а затем переключился на руку, вырвав кусок плоти. Несмотря на травмы и кровопотерю, спортсмен смог отбиться от напавшего на него хищника. В течение нескольких минут он бил животное по морде.

После того как Кумар выбрался на берег, местные жители доставили его в ближайшую больницу. Сейчас его состояние стабильно, но врачи запретили тренировки до полного восстановления.

Власти отмечают, что в этом участке реки обитает 742 крокодила, некоторые достигают пяти метров в длину. Это уже не первое нападение на людей в этой части реки Чамбал.

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