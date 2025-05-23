Стала известна возможная дата обмена «1000 на 1000»

FT: Обмен пленными между Россией и Украиной мог начаться 23 мая

Обмен пленными между Россией и Украиной мог начаться в пятницу, 23 мая. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные украинские официальные лица.

По информации источника, обмен будет проходить три дня. За это время Москва и Киев обменяют три группы пленных.

Согласно данным газеты, в списке подлежащих обмену — как военные, так и гражданские.

Ранее схожую информацию подтверждал депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев. Он сообщал, что операцию разобьют на несколько этапов.