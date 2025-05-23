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17:16, 23 мая 2025Ценности

Стало известно о неожиданных требованиях Ким Кардашьян к няням ее детей

The Sun: Няни детей Ким Кардашьян должны находиться ночью на связи с ней
Мария Винар

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Анонимный инсайдер рассказал о неожиданных требованиях американской телезвезды Ким Кардашьян к няням ее детей. Соответствующий материал публикует The Sun.

Стало известно, что персонал бизнесвумен насчитывает 10 человек. Их рабочая смена длится по 12 часов и начинается с шести утра. При этом один из сотрудников должен находиться ночью на связи со знаменитостью.

По словам источника, им предоставляется один выходной в неделю. В то же время он отметил, что няни должны сопровождать детей Кардашьян в путешествиях, в том числе в поездках к ее бывшему мужу, скандальному рэперу Канье Уэсту. «Если кто-то из детей отправляется к Канье, например, Норт, это обычно вызывает небольшой хаос. Ким отправляет вместе с ней трех доверенных лиц», — объяснил собеседник издания.

В апреле прошлого года Ким Кардашьян в разговоре с комиком Джимми Киммелом раскрыла неожиданное требование к ассистентам.

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