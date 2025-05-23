Стало известно о новой попытке прорыва ВСУ к курскому селу Горналь

«Север»: ВСУ пытались прорваться к Курской области впервые после ее освобождения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые после освобождения Курской области попытались прорваться к селу Горналь. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале группировки российских войск «Север».

Группу украинского спецподразделения выявила разведка Вооруженных сил (ВС) России. Уточняется, что военнослужащие ВСУ двигались по направлению из села Запселье Сумской области к курскому Горналю.

По данным источника, бойцы ВС РФ при ведении стрелкового боя уничтожили в районе государственной границы большую часть украинских военных, а остальные сбежали вглубь территории Украины.

Кроме того, на данном направлении российские расчеты противовоздушной обороны сбили более 70 ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года.

