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11:27, 23 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о панике украинских олигархов из-за одного обстоятельства

Рогов: Приближение ВС РФ к Днепропетровской области вызвало панику на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Приближение Вооруженных сил (ВС) России к Днепропетровской области вызвало панику на Украине. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Приближение к границам Днепропетровской области вызвало панику и страх у основных украинских олигархов, типа [Виктора] Пинчука, [Геннадия] Боголюбова и массы других, кто начинал и разжигал войну в Донбассе в 2014 году», — заявил чиновник.

По его словам, это связано с тем, что у олигархов там находятся основные промышленные активы. Кроме того, отмечает Рогов, это станет ударом для президента Украины Владимира Зеленского, который является выходцем из Днепропетровской области.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины заявил о неутешительной ситуации в районе прорыва Вооруженных сил России у границ Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

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