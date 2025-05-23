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00:03, 24 мая 2025Россия

Стало известно о выдаче России арестованного в начале СВО соратника Медведчука

«Страна.ua»: России в рамках обмена выдали соратника Медведчука Тарнашинского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

России в рамках обмена пленными выдали соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского, арестованного в начале спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает «Страна.ua».

Его обвиняли в призывах к свержению власти и сотрудничестве с российскими спецслужбами. За это Тарнашинского приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также России выдали бывшего сотрудника секретариата Кабмина Василия Мехеду, получившего 12 лет лишения свободы за выдачу РФ секретных документов, и бывшего подполковника аналитического отдела управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганске Виталия Васильева. Он передавал представителям Луганской народной республики (ЛНР) данные о сотрудниках СБУ.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет с российскими военными, освобожденными из украинского плена. На его борту 270 человек. Бойцы были переданы российской стороне в рамках обмена по формуле «1000 на 1000».

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