Стало известно о выводе батальона «Айдар» из ДНР в Днепропетровскую область

ТАСС: Батальон «Айдар» перебрасывает силы из ДНР в Днепропетровскую область

На фоне больших потерь батальон «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает основные силы из Донецкой народной республики (ДНР) в Днепропетровскую область. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«"Айдар" выводит свои основные силы с южнодонецкого направления вглубь Днепропетровской области. Причины — огромные потери», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что на территории республики остались небольшие подразделения, укомплектованные неопытными бойцами.

Ранее стало известно, что на фоне высоких потерь батальон «Айдар» развернул в Днепропетровской области полевые крематории. Отмечается, что в подразделении их называют «полевыми кочегарками».