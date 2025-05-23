Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 23 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об отправке ВСУ сотни солдат в Харьковскую область

Марочко: Командование ВСУ направило более 300 солдат в Харьковскую область
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило более 300 солдат в Харьковскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Сообщается также о прибывших в украинский регион до 30 боевых машин, три батареи артиллерийский орудий и некоторое количество взводов БПЛА.

Марочко уточняет, что в Харьковскую область прибыли свежие силы ВСУ.

Ранее Андрей Марочко также сообщал о саботаже ВСУ в Харьковской области. По информации разведки, украинские военные отказываются выполнять приказы по наступлению юго-восточнее Волчанска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

    Раскрыты планы ЕС по санкциям против «Северных потоков»

    Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

    Раскрыт источник гамма-вспышек на Земле

    Тревел-блогерша описала свое возвращение в Россию фразой «отвыкла от такого в Европе»

    Встречу вернувшегося из Афганистана военного с матерью спустя 40 лет сняли на видео

    Россиянам назвали сферы работы с самым быстрым карьерным ростом

    Россиянина увезли в реанимацию с рыбалки

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Россия резко нарастила закупки сырья для популярного напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости