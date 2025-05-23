Стало известно об отправке ВСУ сотни солдат в Харьковскую область

Марочко: Командование ВСУ направило более 300 солдат в Харьковскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило более 300 солдат в Харьковскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Сообщается также о прибывших в украинский регион до 30 боевых машин, три батареи артиллерийский орудий и некоторое количество взводов БПЛА.

Марочко уточняет, что в Харьковскую область прибыли свежие силы ВСУ.

Ранее Андрей Марочко также сообщал о саботаже ВСУ в Харьковской области. По информации разведки, украинские военные отказываются выполнять приказы по наступлению юго-восточнее Волчанска.