Стали известны подробности о выезде жителей Краматорска в Россию

Лебедев: Многие жители Краматорска пытаются выехать в Россию

Многие жители Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) пытаются выехать в Россию из-за условий в городе. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать», — сообщил подпольщик.

Он также отметил, что многие пытаются из жителей пытаются выехать в Россию «окольными путями».

До этого сообщалось, что в Краматорске мирных жителей из домов со складами боеприпасов не эвакуируют. В подполье отметили, что за этим следует агрессивная реакция местных жителей.