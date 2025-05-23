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21:01, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Стример проведет восемь лет в тюрьме за насилие над женщиной в прямом эфире

Корейскому стримеру назначили восемь лет тюрьмы за насилие над женщиной в эфире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

Суд в Сеуле назначил восемь лет тюрьмы стримеру по фамилии Ким, который в прямом эфире совершил насильственные действия сексуального характера в отношении женщины. Об этом пишет Korea JoongAng Daily.

Женщина в момент сексуального насилия находилась без сознания, предположительно, она была под воздействием седативных препаратов. Пострадавшая узнала об инциденте только после того, как ей об этом сообщил посторонний человек. При этом уточняется, что никто из зрителей, которые смотрели трансляцию онлайн, не пожаловался на стримера.

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В ходе расследования Ким настаивал на том, что совершал действия сексуального характера по согласию с женщиной, однако суд отверг это утверждение. Суд также пришел к выводу, что стример совершил преступление в надежде привлечь больше зрителей с помощью провокационного контента и, следовательно, извлечь из этого финансовую выгоду.

Помимо восьми лет лишения свободы, осужденному запретили в течение 10 лет работать с детьми, подростками и инвалидами. Кроме того, после выхода он свободу он будет в течение трех лет находиться под административным надзором.

Ранее сообщалось, что популярному треш-стримеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) отправили повестку на допрос в посольство России в Черногории. Повестки были также направлены его матери и брату. Перед этим Бурима и его родственников вызвали на допрос в МВД из-за подозрений в неуплате налогов.

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