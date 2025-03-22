Стримера Mellstroy вызвали на допрос в посольство России

Треш-стримеру Mellstroy отправили повестку на допрос в посольство России

Популярному блогеру и треш-стримеру Mellstroy (настоящее имя блогера — Андрей Бурим) отправили повестку на допрос в посольство России в Черногории. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

«МВД России связалось с местными властями через дипломатов и направило Андрею Буриму уведомление о вызове в органы в ближайшие дни. На фоне скандала с люксовым автосалоном Jetcar, владелец которого хотел кинуть стримера на 500 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, повестки были также направлены маме и брату белорусского блогера. В частности, они проходят свидетелями по делу об отмывании денежных средств.

11 марта Бурима и его родственников вызвали на допрос в МВД из-за подозрений в неуплате налогов. Сообщается, что мать стримера покинула Россию после получения повестки, а его брат также не явился на допрос. Из-за неуплаты налогов Mellstroy может грозить до трех лет тюремного заключения.