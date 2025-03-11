Треш-стримера Mellstroy вызвали на допрос из-за подозрений в неуплате налогов

Стримера Mellstroy вызывали на допрос в МВД из-за подозрения в неуплате налогов

Популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) вызвали на допрос в МВД из-за подозрения в неуплате налогов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что Бурима и его семью подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Отмечается, что в конце декабря его мать и брата уже вызывали на допрос в полицию. Причиной стала покупка дорогих автомобилей за криптовалюту. По данным Mash, родственники стримера приобрели Lamborghini STO и BMW M5 2024 года производства, Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Spectre, Rolls-Royce Phantom Long, Ferrari. Кроме того, говорится в сообщении, семья Бурим купила квартиру в Москве за 30 миллионов рублей.

Сообщается, что мать Бурима покинула Россию после получения повестки. Брат стримера также не явился на допрос. Mash подчеркнул, что следствие намерено арестовать машины и квартиру, общая стоимость которых составила 500 миллионов рублей. По данным издания, за неуплату налогов в особо крупном размере Mellstroy грозит до трех лет тюрьмы. Тюремный срок же за отмывание денежных средств может составить до семи лет лишения свободы.

Ранее Бурим раскрыл свои траты на Кипре. Он признался, что тратит на аренду жилья 120-130 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей) в месяц.