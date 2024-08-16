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20:18, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России блогер рассказал о многомиллионных тратах на Кипре

Mellstroy заявил, что снимает жилье на Кипре за 120-130 тысяч долларов в месяц

Кадр: ВПИСКА / Youtube

Белорусский треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy и уехавший из России из-за объявления в розыск, заявил о многомиллионных тратах на Кипре на съем жилья. На эту тему он высказался в интервью Василию Трунову в шоу «Вписка», выпуск доступен на YouTube.

Mellstroy рассказал, что сейчас проживает вместе со своей командой в съемных апартаментах в отеле на Кипре. «Тут много человек, не буду точно говорить, где-то под 30 человек у нас вся команда: девушки, сотрудники охраны, друзья», — пояснил он.

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По словам Бурима, его номер стоит около пяти тысяч долларов (примерно 444 тысячи рублей) в сутки, а в месяц со скидкой он платит 120-130 тысяч долларов (10,6-11,5 миллиона рублей). «Плюс экстра-услуги: еда, кальяны, алкоголь», — добавил блогер.

В мае МВД России повторно объявило в розыск стримера Mellstroy. Отмечалось, что Бурим разыскивается за уклонение от весеннего призыва.

За два месяца до этого его исключили из базы, после этого Бурим вернулся в Россию.

В розыск Mellstroy был объявлен за отказ служить в белорусской армии, он долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. Сейчас блогер проживает на Кипре.

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      Олег Давыдов
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