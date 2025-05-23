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05:30, 23 мая 2025Путешествия

Тревел-блогер рассказал о реакции мексиканцев на реальную жизнь в России после санкций

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Тревел-блогер и путешественник побывал в Мексике и рассказал о реакции местных на реальную жизнь в России после введения западных санкций. Своим опытом он поделился в личном блоге «делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканцы уверены, что введение американских санкций разрушило экономику России. Поэтому они сильно удивляются, узнав, что РФ адаптировалась к ситуации и заменила все ушедшие с рынка бренды собственными.

«Проблема в том, что Мексика полностью зависит от торговли с США. Продукты, топливо, автомобили, электроника — все либо производится американскими компаниями, либо импортируется. У мексиканцев просто нет той самодостаточности, которая есть у России», — заметил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл особенности Мексики, о которых не принято говорить туристам. По его словам, местные жители обожают свою культуру, но при этом постоянно жалуются на страну.

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