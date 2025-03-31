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09:02, 31 марта 2025Путешествия

Россиянин описал Мексику фразой «люди сами устали от своей страны»

Алина Черненко

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Российский путешественник побывал в Мексике и раскрыл особенности этой страны, о которых не принято говорить туристам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, местные жители сами устали от своей страны. «Мексиканцы обожают свою культуру, но при этом постоянно жалуются на свою страну — коррупция, наркокартели, бедность. Многие мечтают уехать в США, но не могут, а те, кто может, уже давно там», — такими фразами описал увиденное россиянин.

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Путешественник рассказал, что разбитые тротуары, мусор на обочинах и обшарпанные фасады — это обычная картина даже в крупных городах, а кражи рано или поздно случаются со всеми.

«Мы уже потеряли 60 долларов на слитом бензине, постоянно ловим странные взгляды на нашу машину и даже видели, как у людей на улице вырывают телефоны из рук. И да, если что-то украли, полиция вряд ли поможет», — предупредил блогер.

Кроме того, россиянин пожаловался на громкую музыку, которая звучит всегда и везде, и постоянный шум. «Даже если ты ночуешь в тихом районе, в два часа ночи обязательно проедет машина с объявлением: "Продаем газ!", а в четыре утра начнет орать петух, который по каким-то причинам решил, что уже рассвет», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер развенчал популярные стереотипы о Мексике. Так, во время путешествия он выяснил, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов.

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