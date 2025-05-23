В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее покончить с проблемой конфликта на Украине, но сталкивается с различными трудностями. Об этом пишет Bloomberg.
В статье отмечается, что американский лидер не может перейти к более агрессивной стратегии по украинскому вопросу, поскольку тогда он будет вынужден признать конфликт своей проблемой, а не «войной своего предшественника Джо Байдена», как неоднократно заявлял Трамп.
«Ирония в том, что Украина не скоро покончит с президентом [Трампом], который не хочет ничего, кроме как покончить с Украиной», — указывает агентство.
Ранее газета The Financial Times написала, что Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше, чем урегулирование конфликта на Украине.