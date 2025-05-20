На Западе рассказали о желании Трампа сблизиться с Россией

FT: Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп ставит нормализацию отношений с Россией выше, чем в урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial TImes (FT).

«На данный момент Трамп, похоже, рассматривает нормализацию российско-американских отношений как самоцель. Все остальное подчинено этой цели», — отметил эксперт Эндрю Вайс.

Ранее появилась информация, что европейские чиновники оценили телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и Трампа как крупную победу для России, а также выразили опасения, что США могут отказаться от поддержки Украины

До этого стало известно, что европейские лидеры были ошеломлены тем, как Трамп описал свои договоренности с Путиным по итогам телефонного разговора. Они опасаются, что американский президент «продаст интересы Украины», чтобы как можно скорее остановить конфликт