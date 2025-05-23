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20:32, 23 мая 2025Бывший СССР

Убитый бывший советник Януковича посещал Украину 17-18 мая

УП: Убитый экс-советник Януковича Портнов был на Украине 17-18 мая
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, убитый в Испании 21 мая, 17 и 18 мая находился на Украине и встречался с чиновниками. Об этом сообщает издание «Украинская правда» (УП).

«Портнов за несколько дней до собственного убийства в Мадриде был на Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов», — пишет издание.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько в комментарии «Ленте.ру» сообщил, что вероятной причиной убийства Андрея Портнова является его профессиональная деятельность. По словам эксперта, Портнов являлся известным юристом с высокой квалификацией.

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