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16:41, 23 мая 2025Бывший СССР

Удар «убийц аэродромов» в составе ВС России попал на видео

Fighterbomber опубликовал видео поражения самолетов ВСУ для борьбы с БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили по подразделению авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

«Ежедневная работа группы "убийц аэродромов" продолжается», — сообщили авторы канала.

На видео зафиксировано поражение трех легкомоторных самолетов ВСУ, используемых для борьбы с БПЛА ВС России. По данным Telegram-канала «Изнанка», аэродром расположен в районе населенного пункта Томаковка Днепропетровской области.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный назвал цели ночного удара по аэродрому в Кременчуге. По его информации, атаке подверглись производственные мощности предприятия Helitraining-Ukraine, а также стоянка вертолетной техники.

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