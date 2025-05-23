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12:18, 23 мая 2025Бывший СССР

Военкор назвал цели ночного удара по аэродрому в Кременчуге

Поддубный: Целью удара в Кременчуге было предприятие «Helitraining-Ukraine»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Целью ночного удара по аэродрому в Кременчуге были производственные мощности предприятия «Helitraining-Ukraine», а также стоянка вертолетной техники. Об этом в Telegram рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Район Кременчугского аэродрома был атакован российскими барражирующими боеприпасами минувшей ночью. По имеющимся данным, целью удара стала стоянка вертолетной техники и производственные мощности предприятия "Helitraining-Ukraine"», — говорится в публикации.

Военкор добавил, что предприятие выпускает системы обучения пилотов вертолетов.

Ранее стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины в ночь на 22 мая. Под удар попали объекты на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России, а также Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

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