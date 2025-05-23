Ударивший в затылок подростка в магазине россиянин предстанет перед судом

В Курске перед судом предстанет мужчина, ударивший подростка в магазине

В Курске перед судом предстанет 34-летний мужчина, напавший на 16-летнего подростка в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о хулиганстве. По версии следствия, 27 ноября 2024 года он в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку удар по затылку, в результате чего тот стукнулся лицом об острый край игрового автомата., получив легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Москве Росгвардия задержала пассажиров такси, избивших водителя.