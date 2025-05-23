Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 23 мая 2025Силовые структуры

Ударивший в затылок подростка в магазине россиянин предстанет перед судом

В Курске перед судом предстанет мужчина, ударивший подростка в магазине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курске перед судом предстанет 34-летний мужчина, напавший на 16-летнего подростка в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину обвиняют в преступлении по статье о хулиганстве. По версии следствия, 27 ноября 2024 года он в состоянии алкогольного опьянения нанес ребенку удар по затылку, в результате чего тот стукнулся лицом об острый край игрового автомата., получив легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Москве Росгвардия задержала пассажиров такси, избивших водителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

    На Западе дали совет США по поводу конфликта на Украине

    В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

    Установлена личность открывшего стрельбу по людям в российском городе преступника

    Кендалл Дженнер поделилась новым фото в бикини

    Россиянам раскрыли способ противостоять недобросовестным ремонтникам

    На Западе напомнили ряду стран о примере Украины

    В США выдвинули требование к властям по Украине

    Россиянам рассказали о правилах выбора смазки для секса

    Стример проведет восемь лет в тюрьме за насилие над женщиной в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости