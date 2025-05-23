Угостившая наркотиками детей молодая россиянка пойдет под суд

В Уфе перед судом предстанет 19-летняя жительница, угостившая наркотиками детей

В Уфе перед судом предстанет 19-летняя жительница по делу о незаконном обороте наркотиков и склонению несовершеннолетних к их употреблению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в мае 2024 года фигурантка получила от неустановленных лиц гашиш и метадон через тайник, после чего сняла квартиру для их расфасовки. Туда она пригласила трех знакомых подростков, которых убедила употребить наркотики. В результате острого отравления 15-летняя потерпевшая не выжила. Россиянка частично признала вину.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане задержали находившегося 11 лет в российском розыске наркоторговца.