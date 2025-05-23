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16:32, 23 мая 2025Бывший СССР

Украина и США начали реализовывать соглашение о недрах

На Украине объявили о начале работы фонда реконструкции по соглашению о недрах
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavlo Baliukh / Shutterstock / Fotodom

На Украине объявили о начале работы фонда реконструкции по соглашению о недрах. Об этом заявила вице-премьер Юлия Свириденко, передает издание «Общественное».

Сообщается, что соглашение подразумевало создание инвестиционного фонда, которое подразумевает восстановление Украины и экономическое партнерство.

«Последний шаг — дипломатическая нота от Соединенных Штатов, которую я лично получила сегодня утром от временно поверенной в делах США Джули Дэвис. Фонд официально запущен!», — написало Свириденко.

30 апреля Украина и США подписали соглашение по недрам. Вашингтон также получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов на территории страны бывшего СССР, в том числе таких как алюминий, графит, нефть и природный газ.

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