Украина национализировала более сотни объектов недвижимости россиян

СБУ национализировала 176 земельных участков россиян под Киевом

Служба безопасности Украины (СБУ) национализировала более сотни земельных участков россиян в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — заявили в ведомстве.

Под национализацию попали сельскохозяйственные участки, полученные россиянами в наследство до февраля 2022 года. Общая площадь объектов составила почти 100 гектар.

Ранее стало известно, что в Севастополе национализируют движимое и недвижимое имущество лиц, оказывающих финансовую поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ).