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16:21, 23 мая 2025Экономика

Украина национализировала более сотни объектов недвижимости россиян

СБУ национализировала 176 земельных участков россиян под Киевом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) национализировала более сотни земельных участков россиян в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — заявили в ведомстве.

Под национализацию попали сельскохозяйственные участки, полученные россиянами в наследство до февраля 2022 года. Общая площадь объектов составила почти 100 гектар.

Ранее стало известно, что в Севастополе национализируют движимое и недвижимое имущество лиц, оказывающих финансовую поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ).

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