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15:54, 23 мая 2025Бывший СССР

На Украине попросили «танки свободы» в придачу к «Радио Свобода»

Нардеп Гончаренко: Украине нужны танки свободы в придачу к «Радио Свобода»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украине нужны «танки свободы», «ракеты свободы» и «дроны свободы». Об этом сообщил Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что обсуждал на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) закрытие «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ). По его словам, если Европа действительно озабочена собственной свободой, то однозначно должна поддержать и спасти радио от закрытия, но кроме «Радио Свобода», Украине нужны «"танки свободы","ракеты свободы" и "дроны свободы"».

Ранее Европейский союз (ЕС) решил взять на себя финансирование «Радио Свобода». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Брюссель заинтересован в работе данного СМИ в «соседних с ЕС странах», а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

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