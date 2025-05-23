Украинские пленные отказались сражаться против России

Пленные ВСУ заявили, что предпочли бы тюрьму повторной отправке на фронт

Украинские военнопленные перед обменом заявили, что откажутся пойти на службу снова. Они рассказали, что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. (...) Просто не пойду», — высказался военнопленный Илья Кальдиков.

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Боряк также сообщил, что больше не возьмет в руки автомат.

Получивший ранение во время боевых действий пленный Кирилл Головин выразил мнение, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на поле боя. «Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, (...) и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму», — заявил он.

Ранее военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виталий Мелокост рассказал, что основную массу военнослужащих ВСУ составляют люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось.