Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:32, 23 мая 2025Бывший СССР

Украинские пленные отказались сражаться против России

Пленные ВСУ заявили, что предпочли бы тюрьму повторной отправке на фронт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинские военнопленные перед обменом заявили, что откажутся пойти на службу снова. Они рассказали, что лучше попасть в тюрьму, чем воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если выбрать между жизнью и тюрьмой, то я лучше выберу тюрьму. Я никому ничего не должен. (...) Просто не пойду», — высказался военнопленный Илья Кальдиков.

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Боряк также сообщил, что больше не возьмет в руки автомат.

Получивший ранение во время боевых действий пленный Кирилл Головин выразил мнение, что перспектива попасть под суд лучше, чем оказаться на поле боя. «Те люди, которые не хотели идти воевать, их изначально призывали насильно, (...) и боялись не пойти, потому что их посадят в тюрьму, но сейчас они побывали в плену, и я думаю, они могут спокойно просто отказаться и сесть в тюрьму», — заявил он.

Ранее военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады Виталий Мелокост рассказал, что основную массу военнослужащих ВСУ составляют люди в возрасте старше 45 лет, молодежи практически не осталось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

    В Киеве отреагировали на насмешки Трампа над Зеленским

    Дачникам назвали лучшие средства против улиток и слизней

    Украинские пленные отказались сражаться против России

    Российский теннисист вышел в финал турнира в Германии

    В Крыму оценили слова Верещук о подготовке украинских детей к войне с Россией

    ВСУ попытались ударить по российскому региону

    На Западе дали совет США по поводу конфликта на Украине

    В США объяснили отказ Трампа от агрессивной стратегии по Украине

    Установлена личность открывшего стрельбу по людям в российском городе преступника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости