Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 23 мая 2025Силовые структуры

Украинского военного осудили за преступления против мирных жителей Курской области

Военный ВСУ получил 16 лет за преступления против жителей Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Романа Буру к 16 годам за преступления против мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Бура в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе, он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Казачья Локня, также применял оружие для устрашения населения.

В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что украинского военного осудили за террористический акт в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал начало обмена «1000 на 1000»

    Псевдотаксист опьянил туриста наркотиком и украл у него девять миллионов рублей

    В Европе раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

    Генсека парламента Финляндии обвинили в госизмене

    Названа дата начала консультаций ЕК по введению санкций против «Северного потока-2»

    Россиянка подожгла полицейскую машину из-за телефонных мошенников

    Главу российского города осудили за нарушения при строительстве дорогостоящего проекта

    Российские полицейские спустя 27 лет раскрыли расправу над женщиной

    Стал известен диагноз Филиппа Киркорова

    Мостовой возглавил «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости