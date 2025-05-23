Украинского военного осудили за преступления против мирных жителей Курской области

Военный ВСУ получил 16 лет за преступления против жителей Курской области

Суд приговорил украинского военного Романа Буру к 16 годам за преступления против мирных жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Бура в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе, он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Казачья Локня, также применял оружие для устрашения населения.

В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что украинского военного осудили за террористический акт в Курской области.