Ушедший из России автогигант возобновил поставки машин в страну

Autonews: Mazda возобновила поставки машин в Россию через своих партнеров

Ушедший из России автогигант — японский концерн Mazda — возобновил поставки машин в страну через собственных партнеров. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на пресс-службу представительства марки.

Речь идет, в частности, о поставках среднеразмерных кроссоверов CX-5 и CX-50. Сейчас эти модели доступны для продажи в шоурумах российских дилеров. Часть автомобилей в настоящее время находится на центральном складе Mazda в РФ, а ряд машин уже находятся в автосалонах и доступны для покупателей, отметили представители Mazda.

На все эти автомобили действует трехлетняя гарантия или функция 100 тысяч километров пробега. Поставками данных кроссоверов в Россию занимаются в основном китайские партнеры японского концерна. Часть же машин российские дилеры Mazda завозят в страну самостоятельно, заключили в пресс-службе представительства марки.

Японский концерн сохранил за собой право выкупа своих производственных мощностей в России. Несмотря на это, возобновить полноценную деятельность на территории РФ компании будет сложно из-за ограничений со стороны регулятора, отмечал ранее управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

Со схожими трудностями могут столкнуться и другие покинувшие РФ производители, включая Mitsubishi и Nissan. Проще всего на российский рынок будет вернуться Toyota, Kia и Hyundai, считает вице-глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. У них присутствует готовность к возвращению, а у пользователей в РФ — потребность в их продукции.