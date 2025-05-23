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19:16, 23 мая 2025Силовые структуры

Устроившие массовую драку российские подростки получили меру пресечения

В Махачкале подростки получили 2 месяца домашнего ареста за массовую драку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Махачкале Советский районный суд назначил двум подросткам, устроившим массовую драку, два месяца домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Юноши подозреваются по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, им запрещено использовать интернет и общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.

По данным агентства, в пресс-службе республиканского МВД сообщили, что 16 мая подростки устроили конфликт и он перерос в массовую драку. Тогда полицейские задержали 12 человек. После этого, 17 мая, в разных районах Махачкалы стали собираться молодые люди. В результате правоохранители задержали еще 55 человек. Кировский районный суд привлек к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве 18 участников ссоры. В итоге 17 человек получили административные аресты от трех до пяти суток.

Ранее сообщалось, что в поселке Культура в Нижегородской области произошла массовая драка со стрельбой.

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