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21:13, 22 мая 2025Мир

В Белом доме рассказали о ходе переговоров с Ираном по ядерной программе

Трамп положительно оценил ход переговоров с Ираном по ядерной программе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Переговоры с Ираном по ядерной программе республики идут в верном направлении. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее слова передает ТАСС.

Как пояснила Ливитт, американский лидер высказал такую точку зрения в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «[Лидеры двух стран] говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, продвигается в верном направлении», — сказала чиновник.

По ее словам, есть два варианта завершения сделки с Ираном: либо будет достигнуто позитивное дипломатическое решение, либо она приведет к негативной ситуации для Исламской Республики.

Кроме того, Нетаньяху и Трамп затронули вопрос убийства в Вашингтоне двух сотрудников израильского посольства.

Ранее в МИД Ирана допустили, что переговоры с США по ядерной программе могут провалиться.

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