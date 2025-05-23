В Белом доме рассказали о ходе переговоров с Ираном по ядерной программе

Трамп положительно оценил ход переговоров с Ираном по ядерной программе

Переговоры с Ираном по ядерной программе республики идут в верном направлении. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее слова передает ТАСС.

Как пояснила Ливитт, американский лидер высказал такую точку зрения в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «[Лидеры двух стран] говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, продвигается в верном направлении», — сказала чиновник.

По ее словам, есть два варианта завершения сделки с Ираном: либо будет достигнуто позитивное дипломатическое решение, либо она приведет к негативной ситуации для Исламской Республики.

Кроме того, Нетаньяху и Трамп затронули вопрос убийства в Вашингтоне двух сотрудников израильского посольства.

Ранее в МИД Ирана допустили, что переговоры с США по ядерной программе могут провалиться.