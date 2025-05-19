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11:50, 19 мая 2025Мир

В МИД Ирана предрекли провал переговоров с США по ядерной программе

МИД Ирана: Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут провалиться
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут провалиться из-за позиции Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи, передает Reuters.

Дипломат указал, что переговоры зайдут в тупик, если американская сторона будет настаивать на нулевом обогащении урана со стороны Тегерана.

Ранее министр иностранных дел страны Аббас Аракчи заявил, что Иран стремится заключить справедливое соглашение с США в ядерной сфере. По словам министра, подобное соглашение должно гарантировать полное снятие санкций с Тегерана. Кроме того, глава МИД заявил о готовности улучшить отношения и с Европейским союзом, если с его стороны будет подобное намерение.

При этом госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Иран должен отказаться от желания получить ядерное оружие. В противном случае это может привести к войне между странами.

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