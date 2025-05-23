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13:40, 23 мая 2025Силовые структуры

В ДНР предотвратили попытку атаки ВСУ на Зуевскую ТЭС

«Купол Донбасса» отразил атаку четырех беспилотников ВСУ на Зуевскую ТЭС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Зуевскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в Донецке. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, утром 23 мая четыре ударных беспилотника ВСУ атаковали питающую несколько районов ДНР ТЭС, однако все они были своевременно перехвачены системой ПВО «Купол Донбасса». При осмотре выяснилось, что противник атаковал объект энергопромышленности аппаратами украинского производства «Raybird-3» и «Бородавочник».

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал город Шебекино в Белгородской области. В результате удара пострадали три человека — двое взрослых и ребенок.

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