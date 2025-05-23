В Европе отреагировали на атаку беспилотников ВСУ

Аналитик Кошкович обвинил Киев в попытке сорвать переговоры с РФ, атакуя БПЛА

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X заявил, что Киев, атакуя территорию РФ, пытается спровоцировать Москву и сорвать мирные переговоры.

«Они пытаются спровоцировать массированный удар по Киеву, чтобы потом ныть об этом несколько дней и отказываться вести мирные переговоры», — отреагировал аналитик на атаку.

В последние дни Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки беспилотников по территории России. По данным Минобороны РФ, только за 22 мая ВСУ выпустили по России свыше 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Попыткам атак подверглись Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Тверская, Рязанская, Калужская, Белгородская области, а также Москва и Подмосковье.