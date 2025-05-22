ВСУ выпустили по России больше 150 беспилотников за день

Минобороны России: Системы ПВО сбили 159 украинских БПЛА за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за день по России свыше 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 22 мая с 8:00 до 20:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 159 украинских беспилотников.

Попыткам атак, по данным оборонного ведомства, подверглись Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Тверская, Рязанская, Калужская, Белгородская области, а также Москва и Подмосковье.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над Россией перехватили свыше сотни беспилотников. Под удар также попали Тульская, Орловская, Белгородская, Курская, Калужская, Воронежская, Липецкая, Смоленская и Брянская области.