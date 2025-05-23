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04:48, 23 мая 2025Интернет и СМИ

В Германии раскрыли приоритет для Трампа в вопросе отношений с РФ и Украиной

Фишер: Нормализация отношений с РФ важнее для Трампа, чем мир на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Kevin Lamarque / Reuters

Для президента США Дональда Трампа нормализация отношений с Россией важнее, чем посредничество в урегулировании конфликта на Украине, считает старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Сабина Фишер. Об этом она рассказала в интервью Spiegel.

Фишер выразила мнение, что если посредничество в украинском вопросе станет препятствием для восстановления отношений с российской стороной, то Трамп может вовсе отказаться от него. Эксперт добавила, что в Киеву воспринимают контакты между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным как потенциальную угрозу.

Ранее Bild опубликовала материал, в котором говорилось об опасении руководства Германии, что США пойдут на сделку с Россией. «Худший вариант с точки зрения немецкого правительства: Вашингтон оставляет Украину одну, в одностороннем порядке отменяет санкции против России и возобновляет торговые отношения», — говорилось в публикации.

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