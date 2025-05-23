В Госдуме нашли способ избавить россиян от назойливых банков и компаний

В ГД внесли законопроект об увеличении штрафа за навязывание услуг до млн рублей

Группа депутатов внесла в Госдуму (ГД) законопроект, предусматривающий резкое увеличение штрафов за навязывание различного рода услуг гражданам. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг потребителям составляют 2-4 тысячи рублей для должностных и 20-40 тысяч для юридических лиц. Группа парламентариев настаивает на увеличении санкций для первой категории нарушителей до 100-300 тысяч рублей, а для второй — до 1 миллиона. При этом минимальная планка для последней, по мнению авторов инициативы, должна составлять 250 тысяч рублей.

Изменения, подразумевающие резкое ужесточение наказания за навязывание услуг, предлагается внести в часть 2.1 статьи 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Авторы поправок полагают, что подобные меры помогут оградить граждан от чрезмерно назойливых компаний и финансовых организаций.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила поднять штрафы для банков за нарушение прав потребителей. Несмотря на снижение частоты обращений граждан по этой проблеме, некоторые финансовые организации до сих пор злоупотребляют доверием россиян. Речь идет в том числе о случаях навязывания платных допуслуг. «Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей», — резюмировала руководитель регулятора.