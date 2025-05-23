Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:56, 23 мая 2025Россия

В Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права подписывать документы с Россией

Белик: Зеленский утратил легитимность и не может подписывать документы с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует право подписывать мирные документы с Россией, поскольку он утратил легитимность.

«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия», — сказал депутат.

Он добавил, что Зеленский не может представлять украинский народ, а его подпись под важными двусторонними документами опасна тем, что в какой-то момент украинский лидер может от нее отказаться.

25 февраля Верховная Рада со второй попытки поддержала проект заявления, которое позволяет Владимиру Зеленскому находиться на посту «до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Парламент аргументировал решение необходимостью соблюдать принцип институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о создании буферной зоны вдоль границы России и Украины. Какие детали необходимо учесть?

    Российского актера оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа

    Россиянам раскрыли опасность долгов по оплате ЖКУ

    Варламов приехал в американский город и испугался «эталонных гопников»

    Минобороны подало новые иски к РЖД на сумму свыше 30 миллионов рублей

    Подполье обвинило ВСУ в использовании жителей Краматорска в качестве живого щита

    50-летняя модель в откровенном наряде пришла на вечеринку

    В Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права подписывать документы с Россией

    Из-за падения беспилотника в российском городе пострадали восемь человек

    В Непале начали расследовать скоростной подъем британских военных на Эверест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости