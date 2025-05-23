В Госдуме заявили об отсутствии у Зеленского права подписывать документы с Россией

Белик: Зеленский утратил легитимность и не может подписывать документы с РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует право подписывать мирные документы с Россией, поскольку он утратил легитимность.

«Абсурдно, если свою подпись под документами, касающимися мирного урегулирования, будет ставить лицо, утратившее полномочия», — сказал депутат.

Он добавил, что Зеленский не может представлять украинский народ, а его подпись под важными двусторонними документами опасна тем, что в какой-то момент украинский лидер может от нее отказаться.

25 февраля Верховная Рада со второй попытки поддержала проект заявления, которое позволяет Владимиру Зеленскому находиться на посту «до вступления в должность новоизбранного президента Украины». Парламент аргументировал решение необходимостью соблюдать принцип институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения.

