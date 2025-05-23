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13:43, 23 мая 2025Силовые структуры

В Италии арестовали действовавшего в Одессе грузинского вора в законе

В Италии арестован вор в законе из Грузии, действовавший в Одессе и области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

В Италии полиция арестовала 44-летнего вора в законе из Грузии, действовавшего на территории Одессы и области. Об этом сообщает управление Рима, передает РИА Новости.

Уточняется, что мужчина находился в международном розыске с сентября 2023 года за участие в преступном сообществе и уклонение от уплаты налогов. Его поймали в аэропорту «Чампино» на машине с немецкими номерами.

Предварительно, задержанный вор в законе координировал «корыстные преступления» на территории Одессы и области. Так, по версии следствия, в августе 2021 года его последователи по приказу босса вымогали 350 тысяч долларов под угрозой убийства. Личность потерпевшего не раскрывается.

Ранее Московский областной суд приговорил к восьми годам и двум месяцам колонии российского уголовника Андрея Вознесенского (изменил фамилию на Белов), известного в криминальном мире как вор в законе Хобот.

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